درة: سعيدة بالمشاركة في "أفلمها" وطاقة سماح أنور الإيجابية وصلتني من صوتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قالت الفنانة درة إنها سعيدة ويشرفها أن تكون ضمن لجنة تحكيم مهرجان أفلمها للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، الذي تترأسه الفنانة سماح أنور، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى، بفندق سميراميس.

وأضافت درة "بشكر الفنانة الجميلة والاخت سماح أنور، اللي عندها طاقة إيجابية وصلتني من صوتها وكلامها وتحمسها للمهرجان والمشروع"، متابعة "مش أول مرة أكون عضو لجنة تحكيم، ودي حاجة بتسعدني وبستفيد منها، أنا شاركت في مهرجانات كتير وبستفيد من التجربة جدا خصوصا اني بحب الأفلام القصيرة".

وأشارت إلى أن المهرجانات تمنح فرصة لأصحاب الأفلام القصيرة لعرضها، لافتة أنها بدأت مشاهدة الأفلام المشاركة في المهرجان، ووجدتها متنوعة ومن بلاد مختلفة، مختتمة "يشرفني اني مع أساتذة كبار في لجنة التحكيم وأكيد هتعلم منهم".