كمال عبدالعزيز رئيس لجنة تحكيم "أفلمها".. وعبدالرحيم كمال ودرة ضمن الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعلنت الفنانة سماح أنور، عن اختيار مدير التصوير كمال عبدالعزيز رئيسا للجنة تحكيم مهرجان أفلمها، في الدورة الأولى المقرر إطلاقها قريبا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد في فندق سميراميس.

وقدم كمال أعضاء لجنة التحكيم، وهم: المخرج أحمد عاطف، والكاتب عبدالرحيم كمال والفنانة درة.

وقال "سعيد إني في مهرجان بيهتم بالسينما المستقلة التي بدأها أساتذة كبار زي يسري نصر الله اللي عمل فيلم المدينة".

وتابع "عايز اقول إن السينما المستقلة عالم مهم جدا لتفريغ المخرجين الحقيقيين اللي بيسعوا لتقديم سينما مختلفة هدفها الوصول لمناطق اكتر، فهي التوثيق والأرشفة".