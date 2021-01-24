حكيم: "أبويا بهدلني ورفع عليا السلاح 3 مرات" في بداية مشواري - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حكيم أن والده قاطعه في بداية مشواره الفني لرفضه فكرة أن يكون ابنه مطربا.

وقال حكيم خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، في أولى حلقات الموسم الرابع الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، قال: "أبويا بهدلني، وقاطعني سنوات، ورفع علي السلاح 3 مرات بسبب موضوع الغناء، مرتين كتهويش وجريت، ومرة شد الأجزاء".

وأضاف: " في هذه الفترة كنت أحب الغناء لعدوية، وعبد الغني السيد، وغنيت لكل الناس الشعبيين".

تابع: " كان حلمي أن يصل صوتي لميدان رمسيس، ولم أتخيل المرحلة التي وصلت لها لكن حلمت بها ولم أتوقع تحققها، وفي المدرسة كنت أرى نفسي على المسرح، والتلاميذ في الفصل هم جمهوري".