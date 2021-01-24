سماح أنور: مهرجان "أفلمها" حلم عمر يتحقق اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان أفلمها للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، في فندق سميراميس.

شهد المؤتمر حضور رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة، ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والمخرج أحمد عاطف.

وقالت سماح "المهرجان حلم عمر بيتحقق النهاردة بالإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من أفلمها"، مشيرة أن أثناء دراستها لمطبخ صناعة السينما في الخارج كان من أهم الوصايا التي كانوا يرددونها "لو أنت جاد نحو مشروع صناعة الفيلم بلاش تعمل فيلم قصير اعمل فيلم طويل تسوقه"، لافتة أن لها وجهة نظر أخرى في هذه الجملة.

وتابعت "بحب الافلام القصيرة بحس ان فيها تجارب بيفتقدها الفيلم الطويل، واتضايقت اوي من الحكاية دي يعني ايه مينفعش ابيع الفيلم القصير، جاتلي فكرة من التكنولوجيا والتسويق العالمي للسينما اللي بقى عصر تاني، فكرت ان ايه المانع نعمل مكان ثابت للفيلم القصير وصانع الفيلم المستقل".

وأوضحت "المهرجان بيخدم منصة أفلمها، وحابين يكون هو البطل والبيزنس لتحقيق فائدة أعظم كمنصة كاملة حقيقية تستوعب كل الانتاج المستقل".