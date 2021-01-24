زوجة أحمد السقا تستغيث بمتابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: لم تشهد الحالة الصحيّة لوالد زوجة الفنان أحمد السقا، مصفف الشعر محمد الصغير، تحسناً منذ أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطلع شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأخيراً، كشفت ابنته الإعلامية مها الصغير، عبر حسابها بموقع “إنستغرام” أن والدها يمر بحالة صحية حرجة وصلت لمرحلة الخطورة، مطالبةً متابعيها بتكثيف الدعوات له بالشفاء والخروج من هذه الأزمة الصعبة.

وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على دعم محمد الصغير، والدعاء له بالشفاء أبرزهم الفنانة التونسية لطيفة، التي طالبت جمهورها عبر “تويتر” بالدعاء لها، موضحة أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بينهما.

كما شاركت الفنانة القديرة شيرهان، متابعيها عبر “تويتر” خلال الساعات الماضية بمجموعة من التغريدات التي دعت خلالها لـ”الصغير” بالشفاء العاجل والخروج من هذه الأزمة.

مصفف الشعر محمد الصغير، تم نقله الى غرفة الرعاية المركزة في الثالث من الشهر الجاري، بعد تدهور حالته الصحية على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووضع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، بسبب انخفاض نسبة الأوكسيجين لديه.

ولمن لا يعرف محمد الصغير، هو واحد من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي، وتجمعه صداقات كثيرة بنجوم الوسط، بدأ حياته العملية في السادسة عشرة من عمره من خلال عمله مع أحد أقاربه في صالون التجميل الخاص به، ثم سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس، للتعلم على يد أشهر مصففي الشعر في العالم، ليعود إلى مصر حاملاً من الخبرات ما يؤهله ليصبح أحد أشهر مصففي الشعر في الوطن العربي.

وأخيراً أصدر “الصغير” كتاباً يحمل سيرته الذاتية بعنوان “أيام من عمري” وبذلك يكون أول مصفف شعر عربي يطرح سيرته الذاتية.

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