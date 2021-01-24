تسريب صورة لـ حلا شيحة برفقة الداعية معز مسعود داخل أحد الفنادق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ الصحافي المصري أيمن نور الدين، متابعيه بتسريب مجموعة من الصور التي جمعت الثنائي حلا شيحة والداعية معز مسعود، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وأشار نور الدين بتعليق على الصور واصفاً إياها عبر حسابه الشخصي بـ”فايسبوك” قائلاً: “في الوقت الحالي.. وحتى وقتنا هذا… من الفورسيزون نايل بلازا… جلسة عمل واتفاق على عمل فني جديد يجمع بين الداعية والمنتج معز مسعود والفنانة حلا شيحة… وحوار جاد بينهما مصحوباً بلاب توب… يبدو أنه لعرض الفكرة… طريقة الحوار والجلسة تدلّ على أن الارتباط بينهما لم يتم حتى الآن ويبدو أن تلك الجلسة سوف تسفر عن عمل فني كبير سوف يُعلن عنه قريباً”.

وتابع: “لم يقطع تلك الجلسة إلا أن حلا استغلت وجودها في الفندق وذهبت لأحد المتاجر لتبديل حقيبة اشترتها لوجود عيب بها… أما الداعية معز مسعود فقد بدا أنيقاً حيث كان مرتدياً زياً رياضياً”.

وكان الثنائي قد تعرض لشائعات عن ارتباطهما، ولم يعلّق أحد منهما على هذا الموضوع، واستمر هذا الأمر فترة طويلة.

وفوجئ الجمهور بنشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه على “إنستعرام”، بصورة له ظهر من خلالها ممسكاً غيتارا، لتعلّق حلا شيحة قائلة: “أهلاً معز من أخذ الصورة”، ليرد عليها معز: “شخص مهم جداً”.

وبعد ذلك، شارك الداعية معز مسعود، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، حلا شيحة أغنية لها بصوته، بعنوان “المقاتل”، وقال لها: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكِ يا فتاة… رحلتنا واحدة، بعيداً عن الجميع الآن”.

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلّقة عليها: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك… نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي… لديك الكثير لتقدمه… لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”.