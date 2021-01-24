جنوب أفريقيا تودّع جوناس غوانغوا.. “عملاق من حركتنا الثقافية الثورية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توفي عازف الترومبون وملحّن موسيقى الجاز جوناس غوانغوا، الذي كانت موسيقاه مصدراً للإلهام إبان الصراع ضدّ الفصل العنصري، عن عمر 83 عاماً، وفق ما أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا.

وأثنى الرئيس سيريل رامابوسا على الموسيقار الأسطوري الذي رشُح لجائزة الأوسكار عن الأغنية الرئيسية لفيلم (كراي فريدام) “صرخة الحرية” عام 1987.

وقال رامابوسا: “توفي عملاق من حركتنا الثقافية الثورية… الترومبون الذي انطلق بجرأة وشجاعة، وأثلج قلوبنا بنفس القدر بلحن رقيق، قد فارقته الحياة”.

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب وفاة غوانغوا.

وجاءت وفاة غوانغوا متزامنة مع الذكرى الثالثة لرحيل هيو ماسيكيلا “أبو موسيقى الجاز الجنوب أفريقي”، والذكرى الثانية لوفاة أوليفر متوكودزي أسطورة الموسيقى في زيمبابوي.

ونال غوانغوا في عام 2010 وسام إيخامانغا، أرفع جائزة في جنوب إفريقيا للإنجازات في الفنون والثقافة.