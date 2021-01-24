بيان توضيحيّ.. بهاء سلطان: عيوب هندسيّة وراء ظهوري مع محروس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل عبر السوشيل ميديا، بعدما أطل الفنان بهاء سلطان على جمهوره، برفقة المنتج نصر محروس، الأمر الذي اندهش له جمهوره.

وتكمن التفاصيل في أنّ بهاء ومحروس بينهما خلافات كبيرة وصلت إلى ساحة المحاكم، ولذلك كان لوجودهما معاً تفسير واحد هو إتمام الصلح بينهما.

وتواصل “النهار العربي” منذ أيام مع يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، الذي أكد لنا أنه لم تحدث مصالحة بين الطرفين، ولكن الصور التي نشرها محروس كانت لتنفيذ حكم المحكمة بإنتاج 4 أغنيات له، ولذلك تقابلا داخل الاستوديو.

مساء أمس السبت، قرّر بهاء سلطان كشف تفاصيل ما حدث في بيان رسمي، لوضع النقاط على الحروف، وأكد أنه بالفعل كان داخل استوديو المنتج نصر محروس، لإعادة تسجيل إحدى الأغنيات التي سجلها من قبل لمصلحة الشركة وفوجئ بوجود أخطاء هندسية بها هي وثلاث أغنيات.

وأوضح أنه نفّذ قرار المحكمة بإعادة تسجيل الأغنيات الأربع، كاشفاً عن أسمائها هي “رامي الحمول”، “أنا الغلطان”، “ده حب ولا”، و”ليالي طويلة”.

والأغنية التي انتهى منها هي “أنا الغلطان” وتبقى ثلاث سيتم تسجيلها تباعاً خلال الأيام المقبلة.

وشدّد سلطان خلال البيان على أنه لم يكن يريد أي خلافات مع المنتج نصر محروس، أو غيره من المنتجين، نافياً وجود تعاقدات فنية مع شركات أخرى غير شركة “فيري ميوزك”، وأكد أن هذا الأمر غير مطروح حالياً، وقال إنه يدرس أكثر من عرض وعندما يقع اختياره على واحد منها سيعلنه لجمهوره.