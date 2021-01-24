قصي حاتم يطلق “كافي” متأثرًا بضحايا بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: أطلق النجم العراقي قصي حاتم أغنية “كافي” التي تحمل ألحانه وكلمات محمد الواصف وتوزيع ومكس وماستر لنور هاشم، متأثراً بالانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بمدينة بغداد بالعراق، وبالضحايا الشهداء، وأنتج فيديو خاص للأغنية برؤية للمخرج حسن كشمولة.

وبكلمات مؤثرة قال قصي في مقدمة الأغنية:

“كل يوم صدمة.. ننصدم

ما أدري واقع.. لو حلم

عيشتنا صارت بس اسم

مو كافي

ملينا من هذا.. الوضع

كافي ظلم.. كافي دمع”

وقد تضمن الفيديو الذي طرح لأغنية “كافي” مجموعة من مشاهد وأحداث ما بعد الانفجار، والذي طرحه عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، وعدد من منصات التواصل الاجتماعي في العراق والوطن العربي.

يشار إلى أن قصي قد أطلق أغنية “يا حبك” قبل أيام تعاون فيها مع الملحن علي صابر والشاعر رامي العبودي.