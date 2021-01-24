من حسين الجسمي إلى السعودية وأهلها.. “حي هالصوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، أغنية جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان “حي هالصوت”، من أشعار الأمير بدر بن عبد المحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر م. جاسم محمد، وذلك بمشاعر ملؤها المحبة والاحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية وشعبها وأصالة تقاليدها العربية العريقة.

وأكد الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي “حي هالصوت”، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، قائلاً: “تشرفت بوجود أخي وصديقي الأمير بدر بن عبد المحسن الذي جمعتني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة، كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والعالم العربي”، مثنياً على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى، حيث يقول بين كلمات الأغنية:

“طرفك الناعس اطرافَ المِدى

يعشِق الكون سحره وِالذبول

وفي غرامك نثرنا حروفِنا

نهرٍ و وَرد في كفّ معَمول”.

وقد طرح الفيديو كليب الخاص لأغنية “حي هالصوت” في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.