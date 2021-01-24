شكرا لقرائتكم خبر عن "أبطال رجالة" أحدث أغانى الكينج محمد منير احتفالاً بأعياد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أكرم فاروق "برومو" الأغنية الجديدة "أبطال رجالة"، للكينج محمد منير وتم تصويرها فيديو كليب، والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير الجاري.

أغنية "أبطال رجالة" للكينج محمد منير، من كلمات حسن راؤول، وألحان مدين، وصوت خالد محسب، وتم الانتهاء من تصوير كليب الأغنية، ويتم حاليًا الانتهاء من عملية المونتاج والمكيساج تمهيدًا لعرضها قريبًا، ومن إخراج إخراج أكرم فاروق.

وصرح الكينج محمد منير عن أغنيته الجديدة، في تصريحات تليفزيونية: "مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة".

وظهر الكينج خلال برومو الأغنية الجديدة، وهو يغني جالسًا على كرسي، وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به ودخل المستشفى على أثرها حتى تعافى.

وعلق المخرج أكرم فاروق، على ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: "رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة".