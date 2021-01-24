شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقيقة صورة الفنان محمد فريد بدون شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان القدير محمد فريد عن حقيقة حالته الصحية بعد انتشار أخبار تؤكد سوء حالته الصحية، وذلك بعد نشر صورة له بدون شعر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وصرح فريد في تصريحات صحفية: "أنا بخير وزي الفل وما تم تداوله ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحية"، وأكد فريد أنه متواجد في منزله بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



محمد فريد وناهد السباعى

أما عن الصورة المتداولة فهى لقطة لأحد أفلامه، التى تجمعه بالممثلة ناهد السباعى، من الفيلم القصير "حار جاف صيفا"، الذى طرح في عام 2015، وكان يلعب فريد دور مريض سرطان ما تطلب منه إزالة شعره باستمرار.



بوستر فيلم حار جاف صيفا

كما أكد الفنان الكبير محمد فريد أن نقابة المهن التمثيلية تتابع حالته الصحية دائمًا، ويتواصلون معه، كما أشار إلى وجود بعض العروض التمثيلية الذى قدمت له، وواجهها بالرفض بسبب فيروس كورونا.

الفنان محمد فريد تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ومن أهم أعماله ومن أبرز أعماله (ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام).