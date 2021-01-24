شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يروى حكاية صورة نادرة مع علاء ولى الدين وقصة "قفص اليوسفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلئ أرشيف ذكريات المخرج الكبير عمرو عرفه، بالكثير من الذكريات التي تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، ويكشف عمرو عرفه بين الحين والآخر عن صور نادرة من الذاكرة أو من كواليس أعمال فنية جمعته بعلاء ولي الدين، ليسرد تفاصيل الوقائع التي جمعتهما، وتميل معظمهما إلى الطرافة والوقائع السخرية، وتلقى تفاعلا كبيرا من محبي الفنان الراحل علاء ولى الدين.



تدوينه عمرو عرفه على تويتر

ونشر المخرج عمرو عرفه، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة نادرة تجمعه بنجله طارق في مرحلة الطفولة والفنان الراحل علاء ولي الدين، مفيدا بأن الصورة كانت في قرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية بأحد مزارع زراعة اليوسفي خلال هذا التوقيت من العام.



عمرو عرفه وابنه طارق وعلاء ولى الدين

وروى المخرج عمرو عرفه، تفاصيل الموقف الطريف، قائلا: "كنّا في الخطاطبه زي اليومين دول وكان موسم اليوسفي وكان علاء ينده علي الفلاحين ويحطوا قفص "اليوسفندي" قدامه ويطلب قفص تاني عشان عارف إن القفص هيخلص قبل ما يجيبوا تاني.. الله يرحمك يا علاء".

وفي 28 سبتمبر الماضى، أحيا عمرو عرفة ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونشر عمرو عرفة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، آخر صورة تجمعه بالنجم الراحل عقب انتهاء تصوير فيلمهما الأخير في البرازيل، وعلق قائلا: "وحشتني يا علاء.. فى ذكرى ميلادك أنا متأكد انك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا.. يا ترى هتعزمني إمتى؟ .. أسألكم الفاتحة".