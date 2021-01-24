شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات حكيم فى حلقة "سهرانين" مع أمير كرارة..والده أشهر فى وجهه السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب حكيم ضيفاً في برنامج سهرانين" أمس السبت على قناة ON، والذى يقدمه النجم أمير كرارة وتحدث حكيم عن جميع أسراره الفنية منذ بداية حياته ومشواره، وتصدرت الحلقة محركات البحث على جوجل، واحتل اهتمامات السوشيال ميديا، بعد التصريحات الذى أدلى بها خلال الحلقة مع كرارة.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز تلك التصريحات..

- نشأ حكيم في كنف والده عبد الصمد كامل، عمدة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا.

- روى عن التشابه بين قصة حياته وبين الشخصية التي أداها في أول بطولة سينمائية له في فيلم علي سبايسي عام 2005.

- تحدث عن عقدة الطفولة بسبب والده الذي كان ينهاه عن أفعال أو أمور معينة وقال: "أنا صعيدي وأبويا كان شديد قوي كان بيرفض مثلا إني ألبس اللون الأحمر أو إني أحط برفيوم أو أقول كلمة باي باي وأنا خارج بدل السلام عليكم .. كان بيعتبر ده مش من الرجولة"، مضيفا:"لم أرتدى اللون الأحمر إلا بعد وفاة والدى".

- والده أشهر السلاح في وجهه 3 مرات لمنعه من الغناء، ولكنه أصر على استكمال طريقه الفني، حتى شاهده والده في حفلات ليالي التليفزيون ليقتنع به مطربًا.

- لم يجرؤ على الغناء أمام والده ولو لمرة واحدة.

- بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة فاكتسب شهرة في بلدته – وفي المرحلة الثانوية أتى إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء.

- غنى في الملاهي الليلية والأفراح – وحاول والده إن يبعده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته لكنه لم يستجب – وبدأ يذيع صيته في مجال الغناء في الأفراح.

- في عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعري والذي قدمه إلى صاحب شركة سونار والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم "نظرة" وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا.

- فى سن الـ14 كان يحضر "عربية كارو" ويربطها بحمار ويقف عليها ليغني للأطفال، وكان حلمه الوحيد أن يصل صوته لباب الحديد فى رمسيس.

- كان يغني في شارع محمد على وكان أجره 3 جنيهات، وكان عدوية يتقاضى وقتها 50 جنيها.

- المطرب المفضل له وجورج وسوف ومحمد فؤاد.

- كشف حكيم أنه فكر في اعتزال الغناء بعد تحقيق حلم حياته بالغناء على مسرح الأولمپيا في باريس، في سبتمبر من عام 2017.

- قال عن غنائه على مسرح الأولمبيا: غنيت في أعظم مسارح العالم، وكان حلم حياتي وأنا صغير أن أعتلي خشبة هذا المسرح.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ السبت ويستضيف كرارة خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن توتة ومحمد أسامة أوس أوس وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.