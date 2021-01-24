شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يشارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز ومكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد فهمى، كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يظهر فهمى بشكل مميز خلال أحداث الحلقة الأول من المسلسل، والذى يعد من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى .

وفى السياق ذاته، انتهى المخرج بيتر ميمى من تصوير 40% من مشاهد المسلسل، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد في مناطق متفرقة بالقاهرة، بالإضافة إلى بعض المعسكرات الحقيقية، حيث ترغب الشركة المنتجة في تقديم عمل درامي حقيقي للجمهور، مثلما قدمت في مسلسل "الاختيار" الذى قدمه النجم أمير كرارة العام الماضى، وحقق نجاحًا ساحقًا.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملاً ضخمًا للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.