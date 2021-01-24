شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة مجمعهم.. 10 صور من رحلة عمرو دياب مع أولاده وأصدقائه فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت رحلة الهضبة عمرو دياب، فى دبى خلال شهر يناير الجارى، والتى أحيا خلالها حفلًا غنائيًا، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرًا فى دولة الإمارات، بالكثير من الصور التي ظهر فيها بصحبة أبنائه وأصدقائه، الذين تجمعوا فيها لالتقاط صور لتذكرهم بتلك اللحظات السعيدة التى تجمعوا فيها للمشاركة بفعاليات مهرجان دبي، وشارك الهضبة وأصدقاؤه صورهم أثناء التنزه فى إمارة دبى، وخلال كواليس الحفل، مع الجمهور عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.



عمرو دياب مع الشافعى وتامر حسين

وظهر الهضبة عمرو دياب، مع أصدقائه عمرو منسى، وموسى عيسى، فى إحدى الصور وهم يرتدون جميعًا "جواكت" من الجينز، كما ظهر فى صور من استاد دبى الدولى قبل الإعداد للحفلة، كذلك جمعته لقطات مع الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، واللذين أثنيا على مسيرتهما الفنية مع الهضبة، إضافة إلى صور أخرى بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح، وقيامه باحتضانهما أثناء إحياء حفله الفني بمدينة دبى بالإمارات.



عمرو دياب خلال الحفل



حفل عمرو دياب



عمرو دياب على المسرح

وحرص أصدقاء وأبناء عمرو دياب، على الاحتفاء بصورهم مع عمرو دياب خلال استعدادات المشاركة في مهرجان التسوق في الإمارات، ونشرت كنزى عمرو دياب، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام فيديو انتشر على نطاق واسع، حيث تعتبر من المرات القليلة التي يظهر فيها الهضبة بصحبة أولاده على خشبة المسرح.



عمرو دياب



عمرو دياب مع اصدقاءه وابناءه



صور عمرو دياب

وقبل الحفل، أطل الهضبة عمرو دياب على جمهوره ومتابعيه عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، بصورة جديدة في أحدث ظهور له وهو يرتدي "بالطو أبيض"، خلال تواجده في دولة الإمارات العربية، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرًا بين متابعيه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على صورة الفنان عمرو دياب في دبي، وهو يظهر بـ"البالطو الأبيض".



عمرو دياب بالبلطو الابيض



صور عمرو دياب



عمرو دياب مع اصدقاءه

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا في مدينة "دبى" الجمعة الماضي، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته منذ بداية الشهر الجارى، ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى الحفل، حيث غنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أغانيه المعروفة.