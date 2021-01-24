شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تزين غلاف مجلة فوج.. وتعلق: "البقاء إيجابيا لا يعنى السعادة طوال الوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية هند صبرى، متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، صورة لها تتصدر غلاف مجلة "فوج" العربية، وسرعان ما لاقت الصورة تفاعل كبير، من متابعى حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، الذين عبروا عن إعجابهم بها.



تدوينه هند صبرى

وعلقت هند صبرى، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، "البقاء إيجابيًا لا يعني أنه يجب أن تكون سعيدًا طوال الوقت، فهذا يعني أنه حتى في الأيام الصعبة، فأنت تعلم أن هناك أشياء أفضل قادمة".



هند صبري على غلاف مجلة فوج

من ناحية أخرى، تدخل النجمة هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية، وتخوض المنافسة من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "عايزة أتطلق"، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، حيث تم الاستقرار على المخرج هادى الباجورى، وتبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، كما تم الاستقرار على الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل وجارى التعاقد مع الباقى، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.

ومن ناحية أخرى، أوشكت هند صبرى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.