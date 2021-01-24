شكرا لقرائتكم خبر عن من مايكل جاكسون لتايسون لبوش وأوباما.. صور لا تنسى بتوقيع لارى كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المذيع الأمريكى الشهير الراحل لارى كينج من أهم وأشهر المحاورين للمشاهير والرؤساء، حيث استطاع كينج أن يؤسس شعبية وجماهيرية مذهلة حول العالم، واليوم بالتزامن مع رحيله عن عالمنا بعد اصابته بفيروس كورونا " COVID-19 "، ونستعرض عدد من صوره التى لا يمكن أن ننساها.

كانت من أبرز الصور هى التى جمعته بالرئيس الأمريكى جورج بوش و التى التقطت لهما فى كواليس برنامج لارى كينج الحوارى " Larry King Live " وذلك فى أكتوبر 1992 .



مع جورج بوش

ومن الصور التى لا يمكن ان ننساها هى التى جمعت المذيع الراحل لارى كينج ببطل الملاكمة بالوزن الثقيل السابق مايك تايسون من داخل الحلبة فى MGM Grand Gardens فى لاس فيجاس وهى الصورة التى التقطت فى أغسطس 1995.



مع لاعب الملاكمة

كما التقى المذيع الراحل الشهير لارى كينج بالرئيس الأسبق للولايات المتحدة الامريكية جورج دابليو بوش عام 1999 والتقطا معا عدد من الصور ، كذلك التقى بباراك أوباما عام 2007 ، كما التقى بالعديد من المشاهير من أبرزهم ملك البوب الراحل مايكل جاكسون و المصارع والنجم الشهير جون سينا .



مع جورج دابليو بوش



مع جون سينا



مع مايكل جاسكون