راغب علامة يتحدث عن الوضع في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة للطبقة السياسية في لبنان.

كتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من الواضح أن الطبقة السياسية في لبنان لا تريد حلاً قبل أن يأخذوا ضمانات بعدم الملاحقة القضائية والشعبية في المستقبل، فهم خائفون من أشياء كثيرة، والظاهر أن المجتمع الدولي بدأ ولو بخجل يفتح ملفات الفساد، لكن في الحقيقة بأن الحساب الحقيقي لو يبدأ فسيبدأ معه بزوغ فجر جديد مشرق للبنان".

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي