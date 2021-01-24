ماذا قال خالد النبوي عن عمال النظافة في كواليس "أهل الكهف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أسيادنا اللي بيخدمونا"، بهذه الكلمات حرص الفنان خالد النبوي على نشر صورة تجمعه مع عمال النظافة في كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، وهم أم يوسف وعم أحمد .

خالد نشر الصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب "صباح الخير على أسيادنا اللي بيخدمونا، احلى صباح مع أم يوسف وعم أحمد فى التصوير ".

فيلم "أهل الكهف"، من بطولة كل من خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح "تايسون"، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد ، وأحمد فواد سليم، وصبري فواز، وهاجر أحمد، وهو عن رواية الكاتب الراحل "أهل الكهف"، ومعالجة سينمائية للشاعر أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.