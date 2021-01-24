خاص| هل تتدخل نقابة الموسيقيين لفسخ تعاقد حمو بيكا مع المنتج طارق عبدالله؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا عن تعاقده مع المنتج طارق عبد الله "مؤسس شركة هاي كواليتي"، لإنتاج أعمال فنية جديدة بالتعاون مع شركته "vip"، بالتزامن مع إعلان الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة "حمو" في كليب أغنية "نمبر2".

المستشار علاء عامر "المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على التعاقد، وقال: "موقف حمو بيكا لم يطرأ به تغيير، ولم يصرح له بالغناء، ومن ناحية أخرى قرارات النقابة الصادرة في فبراير 2020، واضحة ونصت على أنه لا يمارس مهنة الغناء غير الأعضاء أو المصرح لهم، ولكن للأسف الرقابة على ما يطرح عبر موقع اليوتيوب، مازالت تحتاج إلى بروتوكول للتعاون مع النقابة لتنفيذ القانون، ونحن بصدد ذلك".

وعن إمكانية تواصل النقابة مع المنتج طارق عبدالله، لتوضيح قرارات النقابة بشأن الموقف من تعاقده مع "بيكا"، قال "بالتأكيد سوف يتم التواصل مع الشركة وإنهاء الأمر".

حمو بيكا كان قد كشف عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تعاقده الجديد مع المنتج طارق عبدالله، وكتب "ألف حمد وشكر ليك يارب تم تعاقد تاني، عقد مع شركة هاي كواليتي، اللي جاي أحلى مع شركة هاي كواليتي وشركة الVip حمو بيكا".