هالة صدقي توجه نصيحة لجمهورها بعد مشاركتها في "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بالمشاركة في حملة 100 مليون صحة، للتوعية ضد أمراض السكر.

ونشرت هالة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صور للوحة إعلانية ضمن الدعاية للحملة في أحد الشوارع، معلقة "سعيدة جدا بمشاركتي بحمله 100 مليون صحة للتوعية ضد أمراض السكر".

وأشارت إلى أنها عرفت معلومات طبية جديدة من الحملة، موضحة "بجهلي الطبي أول مرة أعرف إن السكر بيجيب فشل كلوي، بنصحكم ويمكن أنا أول واحدة محتاجة نصيحة اننا لازم نواظب على الرياضة، ونخلي بالنا من اكلنا لان حقيقي أغلى حاجة يمتلكها الانسان صحته، يا رب اشفي كل مريض".

جدير بالذكر أن هالة صدقي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" والذي عُرض خارج السباق الرمضاني على منصة شاهد vip، ومن المقرر عرضه على قناة إم بي سي مصر قريبا، ويشارك فيه أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، عمر السعيد.