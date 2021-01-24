شكرا لقرائتكم خبر عن من 11 سنة.. شريف مدكور يكشف تفاصيل تلقيه عرض بطولة فيلم من قصة لـ نجيب محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تلقيه عرضا لبطولة فيلما سينمائيا منذ 11 عاما من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ ومن اخراج محمد فاضل، مؤكدا أنه تعاقد على بطولة الفيلم مع الكاتب والسيناريست الراحل ممدوح الليثى، ولكن مشروع الفيلم توقف وقتها دون معرفة تفاصيل سبب توقف الفيلم.



تدوينه شريف مدكور

وروى الإعلامي شريف مدكور، في منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، تفاصيل هذه الواقعة، قائلا: " من ١١ سنه تقريبا، جالي عرض لبطولة فيلم اسمه المسطول و القنبلة أنه قصة الاديب نجيب محفوظ وسيناريو استاذ مصطفي محرم واخراج استاذ محمد فاضل وانتاج مدينه السينما، يوميها الراحل استاذ ممدوح الليثي كلمني ورحت ومضيت وللأسف المشروع توقف مَش عارف ليه.. كان زماني ممثل سينما".

وفى وقت سابق، كشف الإعلامي شريف مدكور، عن ضرورة إجراء فحوصات طبية مستمرة، وخاصة مع تقدم العمر، للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو للتعرف على بوادر أي مرض لم تظهر أعراضه بعد. وقال "مدكور"، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة cbc: "دعيت ربنا وأنا بعمل عمرة أنه يبعتلي علامة على حبه ليا ورضاه عني، وبعدها بأسبوعين علمت بإصابتي بسرطان القولون، ساعتها عرفت أن ربنا بيحبني".

وأضاف: "المفروض الراجل بعد عمر 45 سنة يعمل فحوصات على القولون وبالتحديد كل سنتين، علشان ما يتفاجئش بإصابته بالسرطان لا قدر الله"، وأكد أن أحد المسببات الرئيسية للسرطان وبالتحديد سرطان القولون، هو الشوي الزائد للطعام، وعلى الرغم من أن أضرار استخدام السكر في الطعام إلا أنه لا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأوضح شريف مدكور، أنه فترة علاجه من مرض السرطان انتهت منذ فترة قريبة، مؤكدا أن حالته الصحية أصبحت أفضل الآن، ولكنه يعاني حاليا من وجود "تنميل" خفيف في الأطراف.