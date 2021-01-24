“تيك توك” يتسبب بقتل باكستاني دهساً بقطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 ثواني

لقى شاب مصرعه دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه خلال المشي على سكك حديد بغية نشر التسجيل عبر موقع “تيك توك”.

ووقعت الحادثة، الجمعة، في ضاحية روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد، وفقا لمسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ.

وقال الناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية رجا رفاقت الزمان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشاب حمزة نافيد البالغ 18 عاما كان يمشي على سكة حديد حين كان صديق له يصوره، مشيرا إلى أن “القطار الذي كان يتحرك صدمه لدى التقاطه التسجيل المصور خلال المشي على السكة”.

وأشار الناطق باسم هيئة الإغاثة إلى أن أصدقاء الضحية أبلغوا المسعفين أنه كان يصور مقطع فيديو لنشره على “تيك توك” وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي.