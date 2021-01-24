"نمبر 2" تضع أحمد الفيشاوي في مأزق.. ما علاقة حمو بيكا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنذرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد طرح أغنية "نمبر 2"، بمشاركة مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن نقابة المهن الموسيقية طالبت الفيشاوي بحذف مشاهد بيكا من أغنيته الجديدة "نمبر 2" لأنه غير مسجل بأي نقابة فنية، وفي حال طرحها بهذا الجزء سيتم مقاضاته.



من جانبه، علق أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على ظهور حمو بيكا، في كليب "نمبر 2"، قائلا إن "نقابة الموسيقيين ستأخذ قرارا ضد الفيشاوي بعد طرح الكليب، لأن النقابة لا يمكنها اتخاذ قرار ضده، دون رؤية المحتوى المعروض".

وكان حمو بيكا، نشر عددا من الصور من كليب أحمد الفيشاوي، الذي يظهر به كضيف شرف دون غناء، وتعتبر أغنية "نمبر 2"، هي رد على محمد رمضان، الملقب بـ"نمبر وان"، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال الفترة القادمة.