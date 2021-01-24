جيجي حديد تشعل الجدل باسم طفلتها الأولى.. ما معناه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد جدلا واسعا بسبب الاسم الذي أطلقته على مولودتها الأولى.

وفور إعلان المطرب زين مالك، الخميس، عن اسم مولودتهما "خاي"، سادت حالة من الجدل بين معجبيها حول معنى وأصول الاسم الغريب.

وأشارت إحدى مستخدمات موقع "تويتر" إلى أن اسم "خاي" يعني "القوي" بالعربية، و"خندق" بالهندية.

​وقالت مستخدمة أخرى إن اسم "خاي" هو اختصار لاسم "خيرية".

​وسأل بعض المغردين على "تويتر" جيجي حديد عن كيفية اختيارها لاسم مولودتها.

وعبر بعض المستخدمين عن إعجابهم بالاسم، فيما قالت مواقع أجنبية إن خاي بالفرعونية يعني "المختارة" أو "المتوجة" وأنه أيضا يستخدم في فيتنام للذكور ومعناه "المحارب".

ووفقا لصحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية، فإن اسم "خاي" يعني "الشخص المختار" أو "الملوك" أو "النبل" باللغة العربية، ولكن معاجم العربية تخلو من هذه الكلمة.

ويشار إلى أن محمد حديد والد جيجي حديد، فلسطيني الأصل، بينما والد صديقها زين مالك، ياسر مالك، باكستاني بريطاني.



ورجح موقع "إي" الأمريكي أن تكون جيجي حديد وزين مالك سميا ابنتهما "خاي" على اسم بعض النساء في عائلة عارضة الأزياء، إذ إن جدتها لوالدها اسمها خيرية ظاهر حديد، بينما أخت حديد الصغرى اسمها إيزابيلا خير حديد.

ولم تخرج جيجي حديد أو زين مالك لتوضيح معنى اسم طفلتهما الأولى "خاي".



​وفي شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنجبت جيجي حديد طفلتها الأولى من المغني زين مالك.

ونشرت الأم صورة على أنستقرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة: "انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا".