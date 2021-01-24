عمرو دياب مع نجليه على المسرح.. "أعمار مختلفة ونفس الحب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور "عبد الله وكنزي" نجلي عمرو دياب بجواره في حفل ستاد دبي الدولي بالإمارات.

وغنى الهضبة لنجليه خلال الحفل أغنية "قمرين" التي أهداها لهما عام 1999.



واحتفالا بردود أفعال الجمهور بعد انتشار الصور، قام عمرو دياب بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع أنستقرام، يجمعه بنجليه في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقه بتعليق: "أعمار مختلفة ونفس الحب كنزي وعبد الله".

وكان حفل الهضبة في دبي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، وغنى خلاله عددا من أغنياته القديمة والحديثة، وصعد أيضا بجواره على خشبة المسرح الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "يا أنا يا لأ" الذي يضم 12 أغنية، هي (يا أنا يا لأ، ومحسود، وشكرا، وعايز أعمل زيك، وطبّل، وبتهزر، وفاكرني يا حب، وأنا معاك، ويا دلعو، ومن العشم، وريمكس محسود، والجو جميل).



