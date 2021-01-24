شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مارس.. راغب علامة يحيى حفلا غنائيا في دبى أوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في دبى أوبرا يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.

وحرص مؤخرًا راغب علامة على طمأنة متابعيه وجمهوره في أول ظهور بعد أسبوعين من الحجر المنزلى بسبب شعوره بأعراض ظن من خلالها أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث كشف من خلال حسابه على موقع إنستجرام أنه شعر بأعراض عديدة طوال الفترة الماضية من تعرض لارتفاع في درجة حرارة دفعته لفرض الحجر على نفسه، إلا أن المسحات الذى أجراها جاءت سلبية في النهاية، وعلق: "الصحة والأمان.. نعمتان مجهولتان الله يحمى الجميع".

ويستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.