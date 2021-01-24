شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: أحمد سعد صوته مميز واستمتعت بالغناء معه فى "إفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب وائل الفشنى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "إفرح" التي جمعته بالمطرب أحمد سعد والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى لخالد نبيل، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" : الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى حيث أنها تصدرت التريند عقب طرحها مباشرة مشيرا إلى أنه استمتع بالغناء مع مطرب كبير بحجم أحمد سعد يتميز بصوت قوى، مؤكدا أنه تشرف بالعمل معه.

وتقول كلمات الأغنية :

إفرح ودوق طعم الحياه وشوف الحلو اللي فيها

إنسى الهموم في الحب عوم وحب معانيها

الدنيا تدي اللي يقدرها مش اللي يحسد فيها

وتعافر مهما تعافر وتسافر مهما تسافر مش هتشوف خير من نفسك طول ما انت بحياتك كافر

وتخبط فيها يمين وتخبط فيها شمال أكتر من حظك مش هتشوف لو حتى ضمنت الحال

إسكن قلوب الناس وفكر إيه هتديها شوف الحاجات الحلوه بس وإزاي تعليها ده اللي بتعمله كده من قلبك هو اللي فاضل فيها

وقال المطرب وائل الفشنى مؤخرا خلال لقاء على تليفزيون الخليج 365، إنه تعرض لكل شىء مؤذى لدرجة أن هناك أشخاص أرسلوا له أشياء مؤذية وتعرض لمشاكل نفسية وجسدية، مضيفا: "والله العظيم اتعلمى أعمال وسحر وحياتى باظت".