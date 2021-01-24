"التمثيل مقابل ألف جنيه".. أشرف زكي: سنقاضي مدعين ينصبون على الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك عمليات نصب تتم باسم النقابة لاستقطاب الراغبين في التمثيل.

أضاف زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "في ناس بينصبوا على الشباب اللي عايزين يمثلوا، في واحد كتب من يومين أن مسلسل (موسى) عايز بنات صغيرة في عمر 7 و8 سنوات، واتصل به ناس كتير وقالهم إنه عايز ألف جنيه ثمن استخراج كارنيهات والحصول على تصريح نقابة الممثلين".

تابع: "بعض الناس دي كلمني، وكل شوية بقى ورش وحاجات وهمية تنصب على الشباب اللي عايزين يمثلوا واللي عندهم حلم الشهرة".

وأشار زكي إلى أن محامي النقابة سيتوجه غدا الأحد للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضد هؤلاء المدعين.