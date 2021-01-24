تامر حسين: عمرو دياب في حتة تانية.. فنان سوي نفسيا وواثق من نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة إلى النجم عمرو دياب، ونشر صورة تجمعهما من حفل الهضبة في استاد دبي الدولي بالإمارات، والذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالمدينة الرياضية.

وكتب "تامر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "ليه عمرو دياب في حتة تانية وتالتة عندي على الأقل.. بأخلاقه قبل فنه، وأبسط الأمثلة حفلة امبارح، الراجل قدمنا وقدم لنا التحية أنا وعزيز الشافعي كعادته وبذوقه المعروف وخرجنا".

أضاف: "اشتغلت (اتعلموا) وشافني باك ستيدج ندهلي تاني، وقالهم هو اللي عامل الأغنية دي، مش عايز حتى يروح مني كريديت إن الناس تعرف إن الأغنية دي بتاعتي، واداني المايك لتاني مرة بعد ما غنيت (قدام مرايتها) عشان أغني الكوبليه (يتعلموا ويقلدوا)، وواقف بيسقف، وكفاية فرحته اللي باينة في عينه بناسه وفريق عمله".

تابع: "اللي بيعمله عمرو دياب حقيقي قليل ونادر جدا وعايز فنان سوي نفسيا وواثق من نفسه، يمكن التفاصيل دي تبان بسيطة لكن ليها ألف معنى عند أي صانع لما بيحس بمنتهى التقدير وإنه مهم بالنسبة للمطرب اللي بيشتغل معاه نفسيا وأدبيا ومعنويا".

وشارك تامر حسين في ألبوم عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" بأغنيتي "شكرا" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"عايز أعمل زيك" من ألحان إسلام زكي وتوزيع رامي سمير.