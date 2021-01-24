فيديو.. محمد منير يتحدث عن حالته الصحية ويكشف سر نجاحه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محمد منير، تطورات حالته الصحية بعد مروره بوعكة صحية مؤخرا أثناء تحضيره لألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال منير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج "من مصر" عبر قناة cbc: "الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفا عني وصحتي جميلة جيدة".



وعن مشروعاته الفنية المقبلة، قال منير :"مشغول في الوقت الحالي بعمل أغنية جديدة لشهداء الشرطة لأن رجال الشرطة شيء مهم في حياتنا، وهم مصدر الأمان للوطن".



كما تحدث عن سر نجاحه قائلا: "الإخلاص والعمل بضمير وبحب للناس ويارب يوفقني إني أسعد الناس وجمهوري بصوتي وعمري ما هغيب عنهم، وقريب هيكون في حفلات بجمهور ، ربنا يبعدنا عن جائحة كورونا التي قلبت حياتنا رأسا على عقب ولا نملك إلا الصبر فالله هو المستعان، كورونا لعنة كبيرة".





وعن ألبومه الجديد باب الجمال قال منير: " باب الجمال مجموعة متواضعة جدا أتمنى إنها تعجب كل الناس وتسعد مستمعيها، وأن شاء الله هتخرج أغاني للنور أحلى منها".

يذكر أن محمد منير من مواليد 10 أكتوبر 1954، وقدم عبر مسيرته الفنية العديد من الألبومات الغنائية الرائعة ومنها "علموني عنيكي، وبنتولد، واتكلمي، ومشوار"، كما منحه النقاد في مصر لقب "الكينج" تقديرا لعطائه الفني وحجم جماهيريته.