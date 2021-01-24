فيديو.. محمد رمضان يطرح كليب "مصباح علاء الدين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح النجم المصري محمد رمضان كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "من تحت الصفر بدأت، سبقت طلعت طفيت النجوم، أعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مفرقش معايا الهجوم، لما أنا مش فارق معاك، والناس كلها وياك، اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك".







ظهر رمضان خلال الكليب بشكل مختلف، إذ ظهر مرتديا زيا عسكريا، كما ضم الفيديو مشاهد من استقبال أهالي عزبة الصعايدة بمحافظة الجيزة له.

من ناحية أخرى انتهى محمد رمضان من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسي في مسلسل" موسى" المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي يجسد خلاله شخصية رجل صعيدي صلب يقع في صراعات عديدة.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، رياض الخولي، منذر رياحنة، عارفة عبدالرسول.