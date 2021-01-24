سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 24 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 24 يناير 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

وبقي متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك هيمن سعر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع على معظم البنوك.

لكن بعض البنوك خفضت الدولار بنحو قرش واحد مثل البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

وسجل الدولار 5 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك المصرية بفارق 6 قروش بين أقل وأعلى سعر.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في عدة بنوك، منها الكويت الوطني، والتنمية الصناعية، والمشرق، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان والبركة وقناة السويس.

أقل سعر للدولار

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وسجل الدولار سعرا رابعا نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في بنوك التجاري الدولي والأهلي اليوناني والإسكندرية.

كما سجل سعرا خامسا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.

البنوك تضاعف دولاراتها

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي عند 19.04 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 21.52 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي لدى المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط الدينار الكويتي عند 51.73 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.