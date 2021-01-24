شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الطرابلسى سائحة أجنبية في فيلم "تماسيح النيل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة التونسية سامية الطرابلسى، خلال أحداث فيلم "تماسيح" النيل" مع حمدى المرغنى ومصطفى خاطر، دور كوميدى من خلال شخصية تدعى "ميرنا" وهى سائحة أجنبية تعيش في أوروبا وذهبت في رحلة سياحية على المركب مع باقى فريق عمل الفيلم، الذى تم تصويره ما بين الأقصر وأسوان

وانتهت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى من تصوير كل مشاهد دورها في فيلم "تماسيح النيل" وهو من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسى الدرامية، الجزء الرابع من المسلسل التونسى "دنيا أخرى" والتي تدور أحداثه في إطار بين الكوميديا والدراما حول الطبقة الكادحة الفقيرة، وما تتعرض له من مواقف عصيبة.

مسلسل "دنيا أخرى" الجزء الرابع من بطولة ، بسام الحمراوى، سامية الطرابلسى، كريم الغربى، شادلى عرفاوى، نعيمة الجانى، محمد صويلح يحيى الفايدى، أروى بن إسماعيل، لبنى السديرى، نور الدين بوحجبة، والعمل من فكرة سامى الفهرى، وسيناريو وحوار أحمد الصيد ونور الدين بوحجبة، واخراج حمدى الجوينى