تامر حسني: طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك أو صاحب يخذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهوره يوم السبت، داعيا إلى عدم اليأس واللجوء إلى الله ومواصلة السعي حتى تحقيق النجاح.

وكتب "تامر" عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك، صاحب يخذلك، صاحب نفوذ يظلمك، أشخاص لم تؤمن بك، حتى تيأس من البشر فتلجأ إلى الله، فتفهم وتدرك، فتسعى وتنجح".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر حاليا، وحملت اسم "ارفع إيدك" بمشاركة مطرب الراب مروان موسى، والمطربة الصاعدة هدى الشربيني.

"ارفع إيدك" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر رقمي علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي.