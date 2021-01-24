شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح مى سليم بطلة أمام أحمد زاهر فى فيلم "الفارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت الشركة المنتجة لفيلم "الفارس" النجمة مى سليم لتقديم دور البطولة أمام النجم أحمد زاهر الذى تعاقد عليه مؤخرا، ويشارك معه في الفيلم عدد من النجوم منهم حسين فهمي، وجاري ترشيح عدد من الأبطال، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف، وحتى الآن لم تحسم مى قرارها من المشاركة في الفيلم .





وأكدت النجمة مى سليم، مؤخرا أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يعرض على فضائية دى إم سى، أنها عادت مؤخرا من لبنان، حيث كانت تقضى فترة إجازة هناك، مضيفة: "كنت محبوسة في الغرفة ومكنتش عارفة أنزل للشوبينج"، على حد وصفها، مشيرة إلى أنها حريصة على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة شقيقاتها ميس ودانا بالعدوى. وأضافت: "الحمد لله ربنا نجاهم من هذا الفيروس بعد تعرضهم لأعراض شديدة، خصوصا ميس، ولابد من الجميع أن ياخدوا بالهم من نفسهم". وقالت النجمة مى سليم إنها تحب معظم الأكلات ولكن تحرص على تناولها بكميات، ومن ضمنها المكرونة بالبشاميل والأرز المعمر، ولكن المحشى مش أوى، على حد وصفها.





وأضافت، أنها فشلت فى موضوع الطبخ، خاصة أنه متعة وفن وطول الوقت والدتى تقول لى "ماتدخليش المطبخ"، مشيرة إلى أنها تحب النظافة وغسيل المواعين.

وتجسد مى سليم في "َضربة معلم" الذى يعرض على قناة سى بى سى شخصية "ورد" فتاة من حارة شعبية تعيش قصة حب مع "جابر" ولكنها تضطر للزواج من صديقه، ويشارك في بطولة العمل محمد رجب، رياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد نجاتى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، سلوى عثمان، ياسمين البشبيشى وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.