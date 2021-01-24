شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاصيل إصابة ليلى بالرصاص فى الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" بمشهد دامٍ، فعند وصول جابر (محمد رجب) إلى الفيلا ليأخذ ليلى (هاجر أحمد) إلى المستشفى حتى تلد، أُطلق النار عليها وأصيبت ليلى بالرصاص، وهي على شك الولادة في مشهد مؤثر، حيث سقطت ليلى فى حضن جابر وسط صرخاته وانهياره، ولحسن الحظ لم تتوفى ليلى في اللحظات الأولى بعد إطلاق الرصاص عليها، وأخذها جابر إلى الطوارئ، ودخلت على الفور إلى غرفة العمليات.

مسلسل ضربة معلم الحلقة الأخيرة

وكانت الحلقة الـ44 من المسلسل قد شهدت تغييرا مفاجئا فى علاقة جابر (محمد رجب) وليلى (هاجر أحمد)، حيث اشترى لها جابر فيلا وفاجأها بحفل عيد ميلاد، بحضور كل أصدقائها، وأخبرها أنه سيلبى رغبتها بطلاقها، إلا أن رد فعل ليلى كان غير متوقع، واعترفت بحبها له، بعدما وجدت منه الجدعنة والخوف عليها والوقوف بجانبها فى أزمتها.

ولجأت تباهى لجابر لمساعدته فى حل المشكلة التى تعانى منها سلمى (ياسمين البشبيشى) وتعرضها للابتزاز من شخص صورها مع يحيى (يوسف وائل نور) فى المنزل قبل وفاته، ويطلب منها تصوير فيديوهات ساخنة لها، ليطلب جابر من سلمى مقابلة هذا الشخص والتحدث معه وتسجيل هذا الحديث، وقام بالإبلاغ عنه والقبض عليه.

كما شهدت الحلقة صدمة جابر في صديق عمر صلاح (محمد نجاتى) الذى اعترف بخيانته له لصالح منصور (محمد عز) ليقوم جابر بطرده من الشركة ويتحسر على صداقتهما وخسارة صديق وأخ له، وفى نفس الوقت يحقق جابر نجاحا كبيرا فى المقاولات، وتصبح شركته الأكبر فى السوق، بعدما حصل على أهم مناقصة يدخل فيها.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.