صور| بدرية طلبة تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة بدرية طلبة ابنتها سلمى بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 23 يناير الجاري.

نشرت "طلبة" صورًا لابنتها سلمى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"سلمى موكا قلبي وروحي قلب ماما، عيد ميلاد سعيد، العمر كله تعيشي وتتهني ياللي جيتي علينا بالخير وكنتي وش السعد".

وشاركت الفنانة بدرية طلبة، في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة:" محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي، كما شاركت أيضًأ في مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر".