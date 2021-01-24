شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ردة فعل "جابر" بمسلسل ضربة معلم بعد مشاهدته لفيديو صلاح فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" فى إطار من الإثارة؛ ففى اللحظة التى كان يشاهد فيها جابر (محمد رجب) فيديوهات ليلى (هاجر أحمد) وهو تتحدث عن حملها فى البداية واللحظات الأخيرة من حملها تفاجأ بدخول صلاح (محمد نجاتى) إلى منزله ويخبر ليلى أن منصور أرسل رجالا ليقتلوا جابر، فترث ليلى، ويستطيع منصور السيطرة على الشركتين، فيذهب جابر إلى فيلته سريعا ليجد ليلى على وشك الولادة، وعند خروجها من الفيلا تطلق النار على جابر، ولكن الطلقة تصيب ليلى.

وكانت قد شهدت الحلقة الـ44 من المسلسل تغييرا مفاجئا فى علاقة جابر (محمد رجب) وليلى (هاجر أحمد)، حيث اشترى لها جابر فيلا وفاجأها بحفل عيد ميلاد، بحضور كل أصدقائها، وأخبرها أنه سيلبى رغبتها بطلاقها، إلا أن رد فعل ليلى كان غير متوقع، واعترفت بحبها له، بعدما وجدت منه الجدعنة والخوف عليها والوقوف بجانبها فى أزمتها.

ولجأت تباهى لجابر لمساعدته فى حل المشكلة التى تعانى منها سلمى (ياسمين البشبيشى) وتعرضها للابتزاز من شخص صورها مع يحيى (يوسف وائل نور) فى المنزل قبل وفاته، ويطلب منها تصوير فيديوهات ساخنة لها، ليطلب جابر من سلمى مقابلة هذا الشخص والتحدث معه وتسجيل هذا الحديث، وقام بالإبلاغ عنه والقبض عليه.

كما شهدت الحلقة صدمة جابر في صديق عمر صلاح (محمد نجاتى) الذى اعترف بخيانته له لصالح منصور (محمد عز) ليقوم جابر بطرده من الشركة ويتحسر على صداقتهما وخسارة صديق وأخ له، وفى نفس الوقت يحقق جابر نجاحا كبيرا فى المقاولات، وتصبح شركته الأكبر فى السوق، بعدما حصل على أهم مناقصة يدخل فيها.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.