شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف اطمأنت ليلى بوجود جابر إلى جوارها فى الحلقة الأخيرة من "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" بعدد من المشاهد الرومانسية بين جابر "محمد رجب"، وليلى " هاجر أحمد "، حيث فاجأ جابر ليلى بموعد رومانسى على يخت وسط البحر عل أنغام الكمان، واستكملا للمفاجأة كشف جابر لـ ليلى عن مدى حبه لها من خلال لافتات مكتوب عليها بحبك يا ليلى يحملها الغواصين بعرض البحر، وهذا ما جعل ليلى تشعر بالطمأنينة وسط أحضان حبيبها جابر، خاصة بعد قضاء اجازة رومانسية بالعين السخنة.



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (1)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (2)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (3)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (4)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (5)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (6)



جابر يفاجأ ليلي في الحلقة الاخيرة من ضربة معلم (7)

وكانت قد شهدت الحلقة الـ 44 من المسلسل تغييرا مفاجئا فى علاقة جابر – محمد رجب – وليلى – هاجر أحمد، حيث اشترى لها جابر فيلا وفاجأها بحفل عيد ميلاد بحضور كل أصدقائها، وأخبرها أنه سيلبى رغبتها بطلاقها، إلا أن رد فعل ليلى كان غير متوقع واعترف بحبها له بعدما وجدت منه الجدعنة والخوف وعليها والوقوف بجانبها فى أزمتها.

ولجأت تباهى لجابر لمساعدتهم فى حل المشكلة التى تعانى منها سلمى – ياسمين البشبيشى- وتعرضها للابتزاز من شخص صورها مع يحيى – يوسف وائل نور- فى المنزل قبل وفاته ويطلب منها تصوير فيديوهات ساخنة لها، ليطلب جابر من سلمى مقابلة هذا الشخص والتحدث معه وتسجيل هذا الحديث وقام بالإبلاغ عنه والقبض عليه.

كما شهدت الحلقة صدمة جابر فى صديق عمر صلاح – محمد نجاتى – الذى اعترف بخيانته له لصالح منصور – محمد عز – ليقوم جابر بطرده من الشركة ويتحسر على صداقتهما وخسارة صديق وأخ له، وفى نفس الوقت يحقق جابر نجاحاً كبيراً فى المقاولات وتصبح شركته الأكبر فى السوق بعدما حصل على أهم مناقصة يدخل فيها.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.