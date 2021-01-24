شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوج يلعب دور محامى فى "خلى بالك من زيزى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان محمد ممدوح تصوير مشاهده الأولى من مسلسل "خلى بالك من زيزى" للنجمة أمينة خليل والذى من المقرر مشاركته فى موسم السباق الرمضانى المقبل، خلال الأيام المقبلة، ويجسد دور محامى أحوال مدنية فى إطار كوميدى طوال الأحداث، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، ويتعرض لكثير من المواقف مع بطلة العمل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى"، يعد التعاون الثانى بين تايسون وأمينة خليل، حيث التقيا من قبل في بطولة مسلسل "قابيل"، مع محمد فراج، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين، بسنت شوقى، حسنى شتا، وآخرون، وإخراج كريم الشناوى.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" ، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوي محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

من ناحية أخرى يشارك محمد ممدوح فى مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكى والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة محمد فراج وسيد رجب ومحمد التاجي ومايان السيد وحنان يوسف وعدد كبير من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما يواصل تايسون تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف" مع النجم خالد النبوى، ويشارك في بطولته كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.