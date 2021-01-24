ياسمين عبد العزيز تنشر صورة من كواليس "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، صورة من كواليس مسلسله الجديد "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وإلى جوارها زوجها وبطل المسلسل الفنان أحمد العوضي، والمؤلف عمرو محمود ياسين، وحسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة "سينرجي" منتج العمل، وعلّقت: "اللي مالوش كبير.. رمضان 2021".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.