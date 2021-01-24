فن ومشاهير

"خسارة كبيرة".. هيفاء وهبي تنعى لاري كينج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقدم البرامج الأمريكي لاري كينج، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز الـ87 عامًا بفيروس .

نشرت "هيفاء" صورة لمقدم البرامج لاري كينج، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"أرقد بسلام، لاري كينج، خسارة كبيرة".

وأصدرت شركة" أورا" ميديا لمؤسسها لاري كينج بيانا تنعي وفاته جاء فيه "بحزن عميق تعلن شركة أورا ميديا وفاة الشريك المؤسس والإعلامي والصديق لاري كينج، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 87 عاما في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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