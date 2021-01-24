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عزيز الشافعي: من حقنا نفخر بعمرو دياب.. مكانته لم يصلها غيره في الشرق الأوسط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الملحن عزيز الشافعي، رسالة إلى النجم عمرو دياب، ونشر صورة تجمعهما من حفل الهضبة في استاد دبي الدولي بالإمارات، والذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالمدينة .

وكتب الشافعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "من حقنا نفخر بعمرو دياب ونجاحه كمصريين وإحنا شايفين المكانة العالمية وحب واستقبال الناس في كل بلد، وبنعرف إن الكبير كبير مش بس بفنه ولا بمكانته اللي موصلهاش غيره في الشرق الأوسط، لأ كمان بأخلاقه وتقديره للناس اللي بتشتغل معاه".

ووجه للهضبة الشكر قائلا: "شكرا عمرو دياب على كل حاجة حلوة ومشوفتش منك غير الحلو".

وشارك عزيز الشافعي في ألبوم عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" بأغنيتي "شكرا" من كلمات تامر حسين وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"طبل" من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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