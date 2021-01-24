عزيز الشافعي: من حقنا نفخر بعمرو دياب.. مكانته لم يصلها غيره في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الملحن عزيز الشافعي، رسالة إلى النجم عمرو دياب، ونشر صورة تجمعهما من حفل الهضبة في استاد دبي الدولي بالإمارات، والذي أقيم مساء الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالمدينة الرياضية.

وكتب الشافعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "من حقنا نفخر بعمرو دياب ونجاحه كمصريين وإحنا شايفين المكانة العالمية وحب واستقبال الناس في كل بلد، وبنعرف إن الكبير كبير مش بس بفنه ولا بمكانته اللي موصلهاش غيره في الشرق الأوسط، لأ كمان بأخلاقه وتقديره للناس اللي بتشتغل معاه".

ووجه للهضبة الشكر قائلا: "شكرا عمرو دياب على كل حاجة حلوة ومشوفتش منك غير الحلو".

وشارك عزيز الشافعي في ألبوم عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" بأغنيتي "شكرا" من كلمات تامر حسين وتوزيع وسام عبدالمنعم، و"طبل" من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.