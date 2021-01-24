شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بظهور كنزى وعبد الله بحفلاته بأعمار مختلفة × فيديو واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الهضبة عمرو دياب، بردود الأفعال بشأن ظهور ولديه كنزى وعبد الله برفقته على خشبة المسرح في حفلاته الفنية بدبى أول أمس، عقب انتشار فيديو أمس تداول على السوشيال ميديا.

وشارك الهضبة جمهوره "فيديو" جديد يجمع بين زمنين مختلفين فى أعمار مختلفة، حيث ظهر كل من: كنزى وعبد الله في سن صغيرة، كما ضم الفيديو ظهورهما أمس أيضا، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "أعمار مختلفة ونفس الحب كنزى وعبد الله".

وظهر النجم عمرو دياب بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح، وقام باحتضانهما أثناء إحياء حفله الفني بمدينة دبى بالإمارات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور توثق حفل الهضبة.





وكان أحيا الهضبة عمرو دياب، أول أمس الجمعة، حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على موقع "فيس بوك"، 18 صورة تلخص الحفل، الذى أحياه الهضبة، فى استاد دبى الدولى، بحضور الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى.

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبوم الأخير "يا أنا يا لأ" الذى حقق نجاحا كبيرا، وضم 12 أغنية.