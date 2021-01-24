شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ ياسين يقلد طريقة إلقاء عمرو الليثى فى "واحد من الناس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معاذ ياسين، خلال حواره مع عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة، إنه عندما يقلد أي شخص يهتم بالتفاصيل الغريبة لديه، يعنى مثلا أمير كرارة محدش يتوقع إنه يتقلد أنا لاحظت عليه إنه بيتكلم بسرعة، وبيحرك رأسه بحركة لا إرادية.

وقام معاذ بتقليد حوار تخيلى بين أبلة فاهيتا وابنتها "كارو" وأمير كرارة" وسط ذهول عمرو الليثى، وقام أيضا بتقليد المطرب أحمد سعد بحوار تخيلى غنائى لمسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعن الكينج محمد منير قال، كنت أخشي أن أقلده لشعبيته الكبيرة وغضب الجماهير مني، ولكني عندما أقوم بتقليد أحد بحبه أبحث عن تفاصيل مختلفة وغريبة له.

وعن أنغام قال، أنا من عشاق أنغام وأذهب إلى حفلاتها، ولكني عندما قمت بتقليدها قلت على سبيل الدعابة نشعر وكأنها عندها برد؛ لأن صوتها فيه رعشة وهذا شىء جيد، كما قام معاذ ياسين بتقليد أصوات تيمون وبومبا بشكل رائع، وطلب منه الليثي تقليد محمد هنيدي ولكنه قال إنه لم يحاول تقليده من قبل.

وطالب الليثى معاذ بتقليده على الهواء، وقام معاذ بتقليد مقدمه عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس"، كما قام معاذ بتخيل فيلم وثائقى بأصوات معلقين قناة ناشونال جيوجرافك عن برنامج "واحد من الناس"، ويتخيل عدم حضور الضيف إلى الاستوديو وعمرو الليثى يجرى تحقيقا عن سبب عدم حضور الضيف.