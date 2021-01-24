شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح كليب "مصباح علاء الدين" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين" على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حيث تجاوزت الأغنية 91 ألف مشاهدة في حوالي 20 دقيقة من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية :"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".



الفنان محمد رمضان

وفي وقت سابق، شارك الفنان محمد رمضان صورا وفيديوهات من كواليس تصوير الكليب الجديد، حيث ظهر في شكل مختلف مرتديا الزي العسكري، كما كان هناك استقبال حافل للفنان محمد رمضان، من أهالى عزبة الصعايدة فى الجيزة، خلال تصوير كليب "مصباح علاء الدين".

فى سياق مختلف، أوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد ديكوره الرئيسى بمسلسل "موسى"، والذى تم بناؤها فى منطقة دهشور، ويجسد رمضان ضمن أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



النجم محمد رمضان



كليب مصباح علاء الدين



لقطة من كليب مصباح علاء الدين



محمد رمضان في الكليب



محمد رمضان في مصباح علاء الدين