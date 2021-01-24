شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: عملت فرقة وأنا عندى 14 سنة وكنت بأجر الآلات ببطاقة أخويا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حكيم، أنه منذ صغره كان يتدرب على الغناء بدون ميكروفون، لذلك تعود على غناء الطبقات العالية، قائلا: "كنت بسوق شارع قدامي في البلد وعرفت وقتها إن عندي موهبة الطبقات العالية واشتغلت عليها ونمّتها"، كما حكي حكيم كيف كان يستأجر معدات وهو أصدقاؤه للغناء في الأفراح قائلا: كنت بأجّر المعدات ببطاقة أخويا أنا وفرقة صغيرة من وأنا عندي 14 سنة ومعايا من الفرقة دي لغاية دلوقتي أشرف الحاضر معى اليوم برفقة الفرقة، وأشرف دا كان بيقبضني 7 جنيه.

وفي حلقة لم تخل من حكايات حكيم الطريفة روي حكيم أنه أقنع أحد أعضاء فرقته الذى لم يسافر بطائرة من قبل أن يدفع ثمن الطعام في الطائرة، واتفق حكيم مع المضيفة علي ذلك، ليضع الفرقة في جو من البهجة أثناء السفر لإحياء حفل بتونس، ثم غني حكيم "خطوة ونص"، وشاركه في الغناء مرة أخرى أمير كرارة.

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.