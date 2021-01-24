شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ ياسين: أول مرة أقلد سجلت شريط كاسيت للمدرسين كأنهم فى اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معاذ ياسين مقلد النجوم أثناء استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس" الذى يذاع على قناة الحياة، إن أول مرة يقلد فيها كان المدرسين فى المدرسة وقام بتسجيل شريط كاسيت وهو بيقلدهم كأنهم فى اجتماع فى المدرسة وبيتشاجروا مع بعض، وقام والده بعد ذلك بإرسال الشريط للمدير وكل مدرس قمت بتقليده، ومن هنا أكتشف والدى أن لدى موهبة كبيرة فى التقليد.

وأضاف معاذ ياسين، أنه بدأ احتراف التقليد على السوشيال ميديا عن طريق موقع الكترونى يتيح عمل فيديوهات اون لاين.

وتابع معاذ، أنه عمل مجموعة فيديوهات حققت مشاهدات عالية، منها "رغى السنين مع معاذ ياسين" وعلى السوشيال ميديا أول فيديو عملته كان ناشونال جيوجرافك وحقق وحقق ملايين المشاهدات وتوالت الفيديوهات، فبدأت أعمل فويس أوفر لإعلانات.

وعن المواقف الطريف التى استخدم فيها معاذ ياسين التقليد قال أنه كان لما يكون مش عاوز يروح المدرسة كان يتصل بالمدير، ويقلد صوت والده، ثم يذهب للعب البلاى ستيشن.

و تابع معاذ أن الموضوع بدأ فى التطور من مثل هذه المواقف، وكنت بعمل برنامج للاطفال وأنا فى الصف السادس الابتدائى اسمه "هنا المدينة "كان بيذاع على قناة المجد، ومجموعة اخرى من البرامج حتى توقفت بسبب الثانوية العامة.